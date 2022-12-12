ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган пригрозил Греции турецкими ракетами: могут достичь Афин

Новина українською →
Самсун, Понедельник 12 декабря 2022 12:24
Эрдоган пригрозил Греции турецкими ракетами: могут достичь Афин Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова пригрозил Греции. В этот раз он заявил, что турецкие ракеты могут достать до Афин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в воскресенье в городе Самсун. Он сказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты, и, если Греция "не будет сохранять спокойствие", их могут применить.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-нибудь сделать", - заявил Эрдоган.

Следует отметить, что Турция разработала баллистические ракеты Tayfun малой дальности. Их испытали в октябре этого года над Черным морем. Ракета поразила цель на расстоянии около 560 километров, что более чем вдвое превышает дальность ракет, находящихся сейчас в арсенале Турции.

Напомним, недавно глава МИД Турции заявил, что его страна готова принять меры, если Греция продолжит провокации в Эгейском море и нарушит мирный договор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Греция ракети
NEWS
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство