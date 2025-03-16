В Ейске Краснодарского края говорят о серии взрывов из-за атаки дронов

В районе города Ейск Краснодарского края (РФ) поздно вечером в воскресенье, 16 марта, прогремели взрывы. В регионе идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские Telegram-каналы.
В Краснодарском крае объявляли об угрозе воздушной атаки с применением БПЛА около половины девятого вечера. Позже появились сообщения о дроновой опасности для н.п. Шабельское, Славянска на Кубани и для Ейска.
В частности, в российских мониторинговых каналах рассказывали об "огромном количестве" беспилотников, которые якобы направлялись в сторону Ейского района.
По данным ТГ-канала Mash, жители Ейска слышали десять взрывов над городом и в акватории Азовского моря.
Также российские медиа рассказывали о работе противовоздушной обороны в районе Ейска.
Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительным данным "уже сбито несколько воздушных целей".
"Ранее очевидцы слышали характерный звук пролета беспилотников. Пожаров или разрушений на земле пока не зафиксировано", - говорится в публикации ресурса.
Вероятной целью ударов БПЛА в сети называют военный аэродром.
Между тем стоит добавить, что местные власти пока относительно воздушной атаки или последствий дроновых ударов ничего не сообщали.
Напомним, данный регион не редко попадает под атаки беспилотников, в результате чего происходят взрывы на важных для российских оккупантов объектах.
Так, в ночь на 14 марта в городе Туапсе Краснодарского края был атакован нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул сильный пожар. К слову, этот НПЗ пылает уже второй день подряд, и недавно в сети появились спутниковые снимки с объекта.
Также РБК-Украина писало, что 26 февраля на Кубани раздавалась серия взрывов из-за беспилотной атаки. Также появилась информация, что под атакой БПЛА оказались Туапсе и Анапа. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко рассказал, что атакованный морской порт в Туапсе играет важную роль в энергетической отрасли врага.
Добавим, в Генштабе ВСУ, комментируя дроновой удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу 26 февраля, рассказали, что этот НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике противника.
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