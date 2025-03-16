В Ейске Краснодарского края говорят о серии взрывов из-за атаки дронов

В Краснодарском крае объявляли об угрозе воздушной атаки с применением БПЛА около половины девятого вечера. Позже появились сообщения о дроновой опасности для н.п. Шабельское, Славянска на Кубани и для Ейска.

В частности, в российских мониторинговых каналах рассказывали об "огромном количестве" беспилотников, которые якобы направлялись в сторону Ейского района.

По данным ТГ-канала Mash, жители Ейска слышали десять взрывов над городом и в акватории Азовского моря.

Также российские медиа рассказывали о работе противовоздушной обороны в районе Ейска.

Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительным данным "уже сбито несколько воздушных целей".

"Ранее очевидцы слышали характерный звук пролета беспилотников. Пожаров или разрушений на земле пока не зафиксировано", - говорится в публикации ресурса.

Вероятной целью ударов БПЛА в сети называют военный аэродром.

Между тем стоит добавить, что местные власти пока относительно воздушной атаки или последствий дроновых ударов ничего не сообщали.

Взрывы в Краснодарском крае

Напомним, данный регион не редко попадает под атаки беспилотников, в результате чего происходят взрывы на важных для российских оккупантов объектах.

Так, в ночь на 14 марта в городе Туапсе Краснодарского края был атакован нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул сильный пожар. К слову, этот НПЗ пылает уже второй день подряд, и недавно в сети появились спутниковые снимки с объекта.

Также РБК-Украина писало, что 26 февраля на Кубани раздавалась серия взрывов из-за беспилотной атаки. Также появилась информация, что под атакой БПЛА оказались Туапсе и Анапа. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко рассказал, что атакованный морской порт в Туапсе играет важную роль в энергетической отрасли врага.

Добавим, в Генштабе ВСУ, комментируя дроновой удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу 26 февраля, рассказали, что этот НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике противника.