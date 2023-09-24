"єВідновлення". Кабмин расширил список бизнесов, которые могут присоединиться к программе

Кабмин добавил в программу "єВідновлення" двенадцать новых категорий бизнеса, на которые распространяется действие программы. Ранее программа была доступна только трем категориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства восстановления Украины.

Сейчас, по данным министерства, в программе "єВідновлення" зарегистрировано 1 106 единиц мерчантов, из которых 178 единиц (16%) - юридические лица, а 928 единиц (84%) - ФОПы.

Программа "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, говорил, что это первый проект в мире и подобных ему еще не было.

По программе можно получить до 200 тысяч гривен компенсации, если жилье по результатам проверки признано поврежденным или разрушенным.

Кроме того, в Украине участились случаи мошенничества, связанного с программой "єВідновлення". Например, в Харьковской области мошенники выдавали себя за госслужащих и предлагали "помощь". Городской совет сообщил, если до визита не было предыдущего звонка – жители имеют дело с мошенниками.