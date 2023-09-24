"єВідновлення". Кабмин расширил список бизнесов, которые могут присоединиться к программе
Кабмин добавил в программу "єВідновлення" двенадцать новых категорий бизнеса, на которые распространяется действие программы. Ранее программа была доступна только трем категориям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства восстановления Украины.
Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний.
Программа пополнилась следующими категориями:
- 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
- 1731 - подрядчики по электричеству;
- 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
- 1750 - подрядчики плотничных работ;
- 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;
- 1771 – подрядчики бетонных работ;
- 5065 - электрические части и оборудование;
- 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
- 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
- 5200 - товары для дома;
- 5713 - напольное покрытие;
- 8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
Сейчас, по данным министерства, в программе "єВідновлення" зарегистрировано 1 106 единиц мерчантов, из которых 178 единиц (16%) - юридические лица, а 928 единиц (84%) - ФОПы.
Программа "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, говорил, что это первый проект в мире и подобных ему еще не было.
По программе можно получить до 200 тысяч гривен компенсации, если жилье по результатам проверки признано поврежденным или разрушенным.
Кроме того, в Украине участились случаи мошенничества, связанного с программой "єВідновлення". Например, в Харьковской области мошенники выдавали себя за госслужащих и предлагали "помощь". Городской совет сообщил, если до визита не было предыдущего звонка – жители имеют дело с мошенниками.