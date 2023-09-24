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"єВідновлення". Кабмин расширил список бизнесов, которые могут присоединиться к программе

Киев, Воскресенье 24 сентября 2023 14:28
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"єВідновлення". Кабмин расширил список бизнесов, которые могут присоединиться к программе Последствия обстрела Подольского района Киева (GettyImages_1239458572)
Автор: РБК-Украина

Кабмин добавил в программу "єВідновлення" двенадцать новых категорий бизнеса, на которые распространяется действие программы. Ранее программа была доступна только трем категориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства восстановления Украины.

Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний.

Программа пополнилась следующими категориями:

  • 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
  • 1731 - подрядчики по электричеству;
  • 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
  • 1750 - подрядчики плотничных работ;
  • 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;
  • 1771 – подрядчики бетонных работ;
  • 5065 - электрические части и оборудование;
  • 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
  • 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
  • 5200 - товары для дома;
  • 5713 - напольное покрытие;
  • 8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

Сейчас, по данным министерства, в программе "єВідновлення" зарегистрировано 1 106 единиц мерчантов, из которых 178 единиц (16%) - юридические лица, а 928 единиц (84%) - ФОПы.

Программа "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, говорил, что это первый проект в мире и подобных ему еще не было.

По программе можно получить до 200 тысяч гривен компенсации, если жилье по результатам проверки признано поврежденным или разрушенным.

Кроме того, в Украине участились случаи мошенничества, связанного с программой "єВідновлення". Например, в Харьковской области мошенники выдавали себя за госслужащих и предлагали "помощь". Городской совет сообщил, если до визита не было предыдущего звонка – жители имеют дело с мошенниками.

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