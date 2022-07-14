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"Тюрьма - найкраще, що їх очікує". Зеленський про екіпаж підводного човна, який ударив по Вінниці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський пригрозив відповідальністю екіпажу російського підводного човна, який завдав сьогодні ракетного удару по Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Хочу, щоб ця команда тієї "посудини", з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, знала, що тюрьма - це найкраще, що їх очікує", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні росіяни випустили по Вінниці декілька ракет "Калібр". Частину ракет збили, але дві з них влучили по парковці біля Будинку побуту та медичного центру. За даними військових, окупанти випустили ракети з підводного човна в Чорному морі.

За останніми даними, в результаті ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, більше сотні постраждали. Проте продовжуються пошуки ще близько 40 осіб. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Як наголосив Зеленський, жодні терористичні організації світу не дозволяли собі таку зухвалість, як Росія.

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Володимир ЗеленськийВінницяракетный ударВійна Росії проти України