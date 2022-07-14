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Зеленський про удар по Вінниці: жодні терористи не дозволяли собі таку зухвалість

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 22:52
Зеленський про удар по Вінниці: жодні терористи не дозволяли собі таку зухвалість Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація завдала ракетного удару по медичному центру у Вінниці в той момент, коли в Гаазі обговорювалися її попередні воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість - знову вбивати, поки її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу", - зазначив він.

Він також закликав світову спільноту визнати Росію країною-терористом.

"А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або Дрездені, як би це було названо? Хіба не тероризмом?", - підкреслив Зеленський.

За його словами, після удару по Вінниці не повинно залишатися сумнівів про те, що якомога швидше необхідно провести спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. А також ввести нові санкції.

"Пора для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами - статусом держави-терориста для Росії, спеціальним трибуналом і спеціальним механізмом конфіскації активів, а також новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні якомога швидше", - додав президент.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули не менше 23 осіб.

Всі деталі в онлайні РБК-Україна.

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