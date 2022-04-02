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Як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування: роз’яснення Мінцифри

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Україна, Субота 02 квітня 2022 15:02
Як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування: роз’яснення Мінцифри Фото: Розпізнати техніку окупантів можна за позначками (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство цифрової трансформації підготувало роз’яснення як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування Збройним силам України. Позначки допоможуть розпізнати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також наводить позначки на техніці.

Як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування: роз’яснення Мінцифри

"Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві радять у разі перебування на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляти про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.

Нагадаємо, що викладати у мережу пересування техніки Збройних сил України суворо заборонено - це може допомогти ворогові.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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