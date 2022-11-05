Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев

На Донбассе продолжаются сложные бои, россияне массированно накрывают огнем украинские позиции и пытаются прорваться в районе Бахмута. Однако наши бойцы отбивают атаки врага и контратакуют на линии Сватово-Кременная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Как информируют в ISW, оккупанты заявляют о продолжении украинского контрнаступления на линии Сватово-Кременная. При этом россияне отчитываются о якобы "успехах" в отражении штурмов и продолжают обстреливать населенные пункты возле Северска, Белогоровки, Медвежья, чтобы сдержать действия ВСУ. Также враг прибегает и к штурму к северо-западу от Кременной.
Масштабность российских атак в Донбассе продолжает наращиваться. Наши бойцы подвергаются многочисленным обстрелам со стороны оккупантов.
Впрочем, несмотря на массированный огонь, россияне смогли продвинуться в районе Бахмута на 100 метров (между 1 и 3 ноября). Также войска РФ пытаются прорваться в районе Марьинки и Новомихайловки.
По данным карт, российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. ВСУ отразили российские наземные наступления юго-западнее Донецка в районе Павловки (где, вероятно, были позиционные бои) и Водяного.
Тем временем оккупанты ведут операции в районе Пречистовки и пробуют отбросить наших бойцов за реку Кашлагач.
Российские войска на юге продолжают укреплять существующие и готовить новые рубежи обороны в Херсонской области. Они создают запасные позиции на левом берегу Днепра. В частности, геолокационные кадры также показывают, что оккупанты продолжали устанавливать укрепления в Новой Каховке на левом берегу.
Между тем, о существенных изменениях ситуации на северной и северо-западной границе Херсонской области не сообщается.
Войска РФ продолжают использовать авиацию для ударов по украинским позициям и атакуют освобожденные населенные пункты вдоль линии столкновения.
ВСУ же продолжают наносить удары по российским транспортным узлам и логистическим пунктам в рамках продолжающейся кампании блокировки.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ за сутки отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов. Наши бойцы остановили атаки противника в Луганской и Донецкой областях.
Ранее стало известно, что противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта - до 80 атак ежедневно.
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