Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев

Восток Украины

Как информируют в ISW, оккупанты заявляют о продолжении украинского контрнаступления на линии Сватово-Кременная. При этом россияне отчитываются о якобы "успехах" в отражении штурмов и продолжают обстреливать населенные пункты возле Северска, Белогоровки, Медвежья, чтобы сдержать действия ВСУ. Также враг прибегает и к штурму к северо-западу от Кременной.

Масштабность российских атак в Донбассе продолжает наращиваться. Наши бойцы подвергаются многочисленным обстрелам со стороны оккупантов.

Впрочем, несмотря на массированный огонь, россияне смогли продвинуться в районе Бахмута на 100 метров (между 1 и 3 ноября). Также войска РФ пытаются прорваться в районе Марьинки и Новомихайловки.

По данным карт, российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. ВСУ отразили российские наземные наступления юго-западнее Донецка в районе Павловки (где, вероятно, были позиционные бои) и Водяного.

Тем временем оккупанты ведут операции в районе Пречистовки и пробуют отбросить наших бойцов за реку Кашлагач.

Юг Украины

Российские войска на юге продолжают укреплять существующие и готовить новые рубежи обороны в Херсонской области. Они создают запасные позиции на левом берегу Днепра. В частности, геолокационные кадры также показывают, что оккупанты продолжали устанавливать укрепления в Новой Каховке на левом берегу.

Между тем, о существенных изменениях ситуации на северной и северо-западной границе Херсонской области не сообщается.

Войска РФ продолжают использовать авиацию для ударов по украинским позициям и атакуют освобожденные населенные пункты вдоль линии столкновения.

ВСУ же продолжают наносить удары по российским транспортным узлам и логистическим пунктам в рамках продолжающейся кампании блокировки.