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Тягне час. Шольц, схоже, не хоче постачати Україні важке озброєння, - посол

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Берлін, П'ятниця 20 травня 2022 10:25
Тягне час. Шольц, схоже, не хоче постачати Україні важке озброєння, - посол Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Незважаючи на рішення уряду Німеччини постачати важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити. З боку це виглядає, як затягування часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для RND.

За його словами, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу "Гепард". Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць передано лише сім, але ані "Гепардів", ані "Леопардів", ані "Мардерів". Всі вони вже виведені з експлуатації і можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Німеччини", - зазначив Мельник.

Він також зазначив, що також заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Берлін не дає адекватної заміни. І підкреслив, що це виглядає як затягування часу.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і відпаде необхідність у сміливих рішеннях. Це віроломна логіка, яка підводить людей", - додав посол.

Нагадаємо, раніше німецька опозиція звинуватила уряд Шольца в умисній затримці поставок зброї Україні.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Берлін передасть важку артилерію, як тільки українські військові завершать відповідне навчання.

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