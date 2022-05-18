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Опозиція звинуватила уряд Німеччини у умисній затримці постачання зброї Україні

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Україна, Середа 18 травня 2022 15:41
Опозиція звинуватила уряд Німеччини у умисній затримці постачання зброї Україні Фото: лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив уряд канцлера Олафа Шольца у умисній затримці постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Очевидно, що у федеральному уряді є стратегії затримки, принаймні одна тактика затримки", - сказав Мерц.

Він посилався на скарги оборонних підрядників про те, що їм не надають експортні ліцензії на танки.

"Тут не грають відкритими картами. Можуть бути причини не говорити все, але тоді канцлер теж має це висловити", - наголосив Мерц.

Водночас, за словами лідера опозиції, Шольц постійно каже про ризик ескалації.

"Є ризик ескалації, якщо ми не допоможемо Україні", - попередив лідер ХДС. Президент Росії Володимир Путін продовжить свою агресивну політику, "якщо ми її не зупинимо".

Як повідомлялося, Німеччина поставила до України додаткову партію озброєння. "Тяжкої" зброї в новому транші немає.

Президент України Володимир Зеленський 3 травня, зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-Демократичний союз (ХДС) - Фрідріхом Мерцем. Бесіда тривала близько години.

До слова, очільниця британського МЗС закликала НАТО допомогти Україні в переході на сучасне озброєння.

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