Россия разбирает импортируемую технику для армии. Ермак призвал помешать этому
Российская Федерация начала разбирать любую импортируемую технику, чтобы использовать ее запчасти в военных целях. Мир должен помешать этому.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину", - заявил Ермак.
Как отметил руководитель Офиса президента, после импорта техника попадает в Россию.
"Любая иностранная техника, импортированная в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут", - добавляет руководитель Офиса президента.
По словам Ермака, международное сообщество должно сделать невозможным для России этот процесс.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что официальные лица в Европе публично заявляют, что видели запчасти холодильников и стиральных машин в российской военной технике.
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