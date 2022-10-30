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Россия разбирает импортируемую технику для армии. Ермак призвал помешать этому

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Воскресенье 30 октября 2022 10:30
Россия разбирает импортируемую технику для армии. Ермак призвал помешать этому Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала разбирать любую импортируемую технику, чтобы использовать ее запчасти в военных целях. Мир должен помешать этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину", - заявил Ермак.

Как отметил руководитель Офиса президента, после импорта техника попадает в Россию.

"Любая иностранная техника, импортированная в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут", - добавляет руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, международное сообщество должно сделать невозможным для России этот процесс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что официальные лица в Европе публично заявляют, что видели запчасти холодильников и стиральных машин в российской военной технике.

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