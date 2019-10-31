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Twitter повністю заборонить політичну рекламу

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 03:10
Twitter повністю заборонить політичну рекламу
Ілюстративне фото (pixabay LoboStudioHamburg)

Засновник Twitter Джек Дорсі вважає, що поширення політичних ідей потрібно заслужити, а не купувати

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі заявив, що компанія вирішила заборонити у себе всю політичну рекламу. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Ми прийняли рішення зупинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми впевнені, що поширення політичних ідей потрібно заслужити, а не купувати", - написав Дорсі.

За його словами, нову політику почнуть впроваджувати у Twitter з 22 листопада. Таким чином, у поточних рекламодавців буде період повідомлення до того, як ця зміна набуде чинності.

"Незважаючи на те, що інтернет-реклама дуже ефективна для комерційних рекламодавців, вона створює ризики для політики, оскыльки з її допомогою можна вплинути на голоси виборців, а отже, і на мільйони людей", - пояснив Дорсі.

Нагадаємо, що раніше соцмережа Twitter ввела нові правила розміщення політичної реклами, які торкнуться всіх країн-членів Євросоюзу, Індії та Австралії.

У Facebook зробили аналогічну заяву, що посилять правила під час виборів, які выдбудуться в Україні, Індії, Нігерії, Євросоюзі. Європейська комісія закликала інтернет-компанії, включаючи Google, Facebook і Twitter, збільшити зусилля у боротьбі проти дезінформації перед виборами до Європарламенту.

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