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Twitter змінює правила розміщення політичної реклами

Новини » Політика    19.02.2019 - 16:10
Twitter змінює правила розміщення політичної реклами
Ілюстративне фото (pixabay LoboStudioHamburg)

З 11 березня розміщувати політичну рекламу в Twitter зможуть тільки перевірені рекламодавці

Соціальна мережа Twitter ввела нові правила розміщення політичної реклами, які торкнуться всіх країн-членів Євросоюзу, Індії і Австралії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, з 11 березня розміщувати політичну рекламу в Twitter зможуть тільки перевірені рекламодавці з перерахованих країн. Компанія також закликає всіх охочих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.

У соцмережі додали, що і далі продовжать вводити нові правила політичної реклами та інших основних ринках протягом 2019 року.

Нагадаємо, в Facebook зробили аналогічну заяву, що посилять правила під час виборів, які пройдуть в Україні, Індії, Нігерії, Євросоюзі. Європейська комісія закликала інтернет-компанії, включаючи Google, Facebook і Twitter, збільшити зусилля по боротьбі проти дезінформації перед виборами до Європарламенту.

До цього у США суд штату Вашингтон зобов'язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тис. доларів для врегулювання претензій влади по справі про політичну рекламу.

 

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