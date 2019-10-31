Twitter полностью запретит политическую рекламу

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Основатель Twitter Джек Дорси считает, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать", - написал Дорси.

По его словам, новую политику начнут внедрять в Twitter с 22 ноября. Таким образом, у текущих рекламодателей будет период уведомления до того, как это изменение вступит в силу.

"Несмотря на то, что интернет-реклама крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, она создает риски для политики, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей, а следовательно, и на миллионы людей", - пояснил Дорси.

Напомним, ранее соцсеть Twitter ввела новые правила размещения политической рекламы, которые коснутся всех стран-членов Евросоюза, Индии и Австралии.

В Facebook сделали аналогичное заявление, что ужесточат правила во время выборов, которые пройдут в Украине, Индии, Нигерии, Евросоюзе. Европейская комиссия призвала интернет-компании, включая Google, Facebook и Twitter, увеличить усилия по борьбе против дезинформации перед выборами в Европарламент.