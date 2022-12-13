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У Зеленского упрекнули Маска в цензурировании Twitter по украинским темам

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Киев, Вторник 13 декабря 2022 20:46
У Зеленского упрекнули Маска в цензурировании Twitter по украинским темам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter актуальных украинских тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Исчезновение "войны в Украине" из трендов "Твиттера". Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинского номера. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?", - говорится в сообщении Подоляка.

Ранее мы писали, что сегодня, 13 декабря, украинцы не могли зарегистрироваться в Twitter. Эксперты во всем обвиняют Илона Маска, который накануне анонсировал "сюрприз для ботов".

Также сообщалось, что новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

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