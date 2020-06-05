Twitter заблокував ролик Трампа

Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав. Ролик був присвячений пам'яті убитому поліцією афроамериканцю Джорджу Флойду.

Про це повідомляє The Hill.

Як повідомляється, Twitter заблокував медіафайл Трампа та позначив його як "заблокований у зв'язку зі скаргою правовласника". Відеоролик передвиборної кампанії президента Сполучених Штатів тривав майже чотири хвилини.

У ролику Трамп висловився щодо смерті Флойда. Зокрема, у промові йшлося про "велику трагедію", а потім про "насильство і анархію" з боку "радикальних лівих угруповань" і роботу правоохоронних органів. Слова президента супроводжувались фотографіями, роликами та знімками, які були здійснені під час протестів у США.

Після блокування ролика команда президента звинуватила соціальну мережу Twitter та її засновника Джека Дорсі в цензуруванні "життєствердного і об'єднувального послання від президента". Разом з тим, представники передвиборчої кампанії звернулись до компанії Twitter з намірами дізнатись хто подав скаргу на ролик, та яке авторське право він порушував.

Нагадаємо, 28 травня Трамп підписав указ про регулювання роботи соціальних мереж.

Після цього, Twitter відреагував на указ Трампа про соцмережах, назвавши його реакційним і політизованим.

Також Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив у пубікації героїзацію насильства.