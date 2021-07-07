Протасевич завів сторінку в Twitter та розповів, де зараз перебуває

Засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого у травні затримали білоруські силовики у Мінську, створив свою сторінку в соцмережі Twitter. Там він опублікував відео, а також зробив вже кілька дописів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Протасевича у Twitter .

Протасевич розповів, що досі перебуває під домашнім арештом. Під домашнім арештом і його подруга - Софія Сапега, яку білоруські силовики затримали разом з Протасевичем.

Журналіст додав, що наразі проживає не в Мінську, а в приватному будинку за містом. Там же перебуває і Сапега.

"Гуляти по подвір'ю та по галявинці можна... Товариш майор живе поверхом нижче, якщо що", - додав він.

Наразі невідомо, чи дійсно Протасевич адмініструє цю сторінку, але на відео, яке найпершим з'явилося на сторінці, був саме він.