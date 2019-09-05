ru
ua

Twitter заблокував функцію публікації повідомлень через СМС

Новини » Телеком & IT   

Функція припинена захисту облікових записів

Компанія Twitter призупинила роботу функції публікації повідомлень за допомогою СМС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення техпідтримки Twitter.

Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

"Ми зробили цей крок-за вразливостей, які повинні бути усунені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня хакери зламали акаунт генерального директора Twitter Джек Дорсі. Вони опублікували в мікроблозі Дорсі кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.

Також повідомлялося, що в інтернет злили близько 420 млн номерів користувачів Facebook. Контакти перебували у відкритому доступі. В Facebook заявили, що це застарілі дані, так як компанія заблокувала доступ до номерів користувачів в минулому році.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що корпорація Google заплатить 170 млн доларів штрафу за порушення конфіденційності дітей. Зокрема, звинувачують платформу YouTube, що належить Google, яка незаконно збирала дані про дітей.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини