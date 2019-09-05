Twitter заблокував функцію публікації повідомлень через СМС

Компанія Twitter призупинила роботу функції публікації повідомлень за допомогою СМС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення техпідтримки Twitter.

Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

"Ми зробили цей крок-за вразливостей, які повинні бути усунені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня хакери зламали акаунт генерального директора Twitter Джек Дорсі. Вони опублікували в мікроблозі Дорсі кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.

Також повідомлялося, що в інтернет злили близько 420 млн номерів користувачів Facebook. Контакти перебували у відкритому доступі. В Facebook заявили, що це застарілі дані, так як компанія заблокувала доступ до номерів користувачів в минулому році.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що корпорація Google заплатить 170 млн доларів штрафу за порушення конфіденційності дітей. Зокрема, звинувачують платформу YouTube, що належить Google, яка незаконно збирала дані про дітей.