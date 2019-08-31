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Хакери зламали аккаунт гендиректора Twitter

Новини » Телеком & IT    31.08.2019 - 03:32
Хакери зламали аккаунт гендиректора Twitter
Ілюстративне фото (flickr.com/iabeta)

Жодних свідчень про крадіжку даних з систем Twitter немає

Хакери зламали аккаунт у Twitter гендиректора Джека Дорсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Twitter.

У мікроблозі Дорсі опублікували кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху. Згодом їх видалили.

"Ми знаємо, що Джека зламали, і розслідуємо те, що сталося", - повідомили у прес-службі Twitter.

Пізніше сервіс мікроблогів відновив доступ до персональної сторінки Дорсі.

"Сторінка вже під контролем, жодних свідчень про крадіжку даних з систем Twitter немає", - наголосили у Twitter.

Джек Дорсі є одним із засновників компанії. На його аккаунт підписано близько 4,2 млн користувачів.

Хакери зламали аккаунт гендиректора TwitterРаніше повідомлялося, що на один із веб-сайтів Європейського центрального банку (ЄЦБ) здійснили хакерську атаку, в результаті якої могли вкрасти конфіденційну інформацію.

РБК-Україна писало, що хакери зламали електронну пошту і сторінку в Twitter Скотланд-Ярду (штаб квартира поліції Лондона).

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