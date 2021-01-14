Глава Twitter визнав небезпеку прецеденту блокування Трампа в соцмережі

Фото: Джек Дорсі (flickr.com jdlasica)

Глава соціальної мережі Twitter Джек Дорсі визнав, що блокування аккаунта президента США Дональда Трампа створила небезпечний прецедент. Однак він вважає таке рішення правильним.

Про це Джек Дорсі повідомив у своєму Twitter.

"Це створює прецедент, який я вважаю небезпечним: влада, яка є у окремої людини або корпорації над частиною глобального громадського обговорення", - написав він.

Дорсі також додав, що блокування демонструє нездатність у загальному підсумку здоровому спілкуванню".

"Ми зіткнулися з надзвичайними та нестерпними обставинами, які змусили нас зосередити всі наші дії на громадську безпеку", - сказав глава соцмережі.

Нагадаємо, після заворушень у США і штурму Капітолію Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа за те, що той заявляв про "крадіжку" перемоги на виборах президента. У соціальній мережі заявили, що заклики Трампа можуть загострити ситуацію в країні та привести до сплеску насильства.

Крім того, Facebook безстроково заблокував акаунти після заворушень в США.