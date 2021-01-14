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Глава Twitter визнав небезпеку прецеденту блокування Трампа в соцмережі

Четвер 14 січня 2021 10:20
Глава Twitter визнав небезпеку прецеденту блокування Трампа в соцмережі
Фото: Джек Дорсі (flickr.com jdlasica)
Автор: Андрій Козловський

Глава соціальної мережі Twitter Джек Дорсі визнав, що блокування аккаунта президента США Дональда Трампа створила небезпечний прецедент. Однак він вважає таке рішення правильним.

Про це Джек Дорсі повідомив у своєму Twitter.

"Це створює прецедент, який я вважаю небезпечним: влада, яка є у окремої людини або корпорації над частиною глобального громадського обговорення", - написав він.

Дорсі також додав, що блокування демонструє нездатність у загальному підсумку здоровому спілкуванню".

"Ми зіткнулися з надзвичайними та нестерпними обставинами, які змусили нас зосередити всі наші дії на громадську безпеку", - сказав глава соцмережі.

Нагадаємо, після заворушень у США і штурму Капітолію Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа за те, що той заявляв про "крадіжку" перемоги на виборах президента. У соціальній мережі заявили, що заклики Трампа можуть загострити ситуацію в країні та привести до сплеску насильства.

Крім того, Facebook безстроково заблокував акаунти після заворушень в США.

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