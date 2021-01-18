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Twitter заблокував акаунт члена Конгресу США

Вашингтон, Понеділок 18 січня 2021 10:29
Twitter заблокував акаунт члена Конгресу США
Фото: Twitter (twitterixbtcom)
Автор: Андрій Козловський

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт члена Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка є прихильницею теорії змови QAnon. Вона не зможе заходити на обліковий запис протягом 12 годин.

Про це повідомляє CNN.

"Зазначений обліковий запис був тимчасово заблокований через численні порушення нашої політики забезпечення чесності", - сказав представник компанії.

Зазначається, що республіканка, відома як прихильниця конспірологічної теорії змови QAnon, раніше в неділю написала кілька "змовницьких" твітів про вибори в Сенат Джорджії, деякі з них отримали спеціальну позначку Twitter.

Грін у неділю відреагувала, закликавши Конгрес "діяти швидко", щоб "захистити свободу слова в Америці".

Нагадаємо, раніше соцмережа Twitter заблокувала акаунти десятків тисяч прихильників руху QAnon, які вважають керівництво американських демократів причетним до міжнародної мережі педофілів.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube розширив обмеження для вмісту, пов'язаного з поширенням теорій змов. Мова йде про QAnon і Pizzagate.

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