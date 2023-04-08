Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств РФ, - The Telegraph

Twitter перестал применять ограничения против аккаунтов российских властей, которые были введены в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как отмечает издание, тесты, которые проводили на прошлой неделе, показали, что правительственные российские аккаунты начали снова появляться в верхней части отдельных результатов поиска и рекомендациях для подписки.

По словам бывших руководителей Twitter, такие изменения, вероятно, не могли быть "случайными".

Речь идет о страницах Путина, Министерства иностранных дел России и посольства страны-агрессора в Британии.

При этом в апреле прошлого года представители соцсети обещали, что "не будут усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте". Там уточняли, что нововведения немедленно применили в отношении России.