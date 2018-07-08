Twitter заблокував понад 70 мільйонів акаунтів за 2 місяці

Протягом останніх кількох місяців Twitter за день блокує більше мільйона облікових записів

Соціальна мережа Twitter протягом травня-червня 2018 року заблокував понад 70 мільйонів акаунтів в рамках кампанії боротьби з ботами і тролями. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на дані соцмережі.

Так, згідно з інформацією видання, протягом останніх декількох місяців Twitter за день блокує більше мільйона облікових записів.

Також наголошується, що кількість заблокованих акаунтів подвоїлася порівняно з жовтнем 2017 року після того, як компанія повідомила Конгресу США, яким чином Росія використовувала фейкові акаунти для втручання в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter заявила про заблокування 1,21 мільйона акаунтів протягом 2015-2017 років за пропаганду тероризму.

Також повідомлялося, що на початку квітня найбільша у світі соціальна мережа Facebook заблокувала більше 270 сторінок російського "Агентства інтернет-досліджень" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн її сусідів, зокрема України.