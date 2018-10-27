Facebook видалив 82 фейкових акаунта з Ірану

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Іранські користувачі видавали себе за британців і американців поширюючи дезифнормацию

В Facebook заявили, що вони видалили з Instagram і соцмережі 82 профілі, групи та сторінки, що були зареєстровані в Ірані і позиціонували себе як постійні жителі Великобританії і США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що пости на облікових записах були спрямовані на поширення тем міжрасових відносин, опозиційної діяльність та імміграції. Основною аудиторією були люди з ліберальними поглядами. На одній з сторінок в Facebook було більше мільйона підписників.

Деякі з публікацій були спрямовані на надання впливу на результати майбутніх виборів у США. А також були присутні пости, що були присвячені американській політиці на Близькому Сході.

У Facebook повідомили, що вони посилили контроль над достовірністю облікових записів перед проміжними виборами. Питанням кібербезпеки зайняті понад 20 тис. працівників.

Нагадаємо, Facebook видалив 652 сторінки, які пов'язані з Іраном і РФ. У компанії заявили, що ними було видалено ряд сторінок, облікових записів і груп за узгоджені недостовірні дії в соціальних мережах Facebook і Instagram.