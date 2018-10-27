ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Facebook видалив 82 фейкових акаунта з Ірану

Новини » Телеком & IT    27.10.2018 - 03:36
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Іранські користувачі видавали себе за британців і американців поширюючи дезифнормацию

В Facebook заявили, що вони видалили з Instagram і соцмережі 82 профілі, групи та сторінки, що були зареєстровані в Ірані і позиціонували себе як постійні жителі Великобританії і США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що пости на облікових записах були спрямовані на поширення тем міжрасових відносин, опозиційної діяльність та імміграції. Основною аудиторією були люди з ліберальними поглядами. На одній з сторінок в Facebook було більше мільйона підписників.

Деякі з публікацій були спрямовані на надання впливу на результати майбутніх виборів у США. А також були присутні пости, що були присвячені американській політиці на Близькому Сході.

У Facebook повідомили, що вони посилили контроль над достовірністю облікових записів перед проміжними виборами. Питанням кібербезпеки зайняті понад 20 тис. працівників.

Нагадаємо, Facebook видалив 652 сторінки, які пов'язані з Іраном і РФ. У компанії заявили, що ними було видалено ряд сторінок, облікових записів і груп за узгоджені недостовірні дії в соціальних мережах Facebook і Instagram.

Facebook оштрафували на 644 млн доларів через скандал з Cambridge Analytica Facebook змінив додаток Messenger
Новини України Facebookкибербезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся