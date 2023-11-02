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Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира

Лонлон, Четверг 02 ноября 2023 01:36
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Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Илон Маск с опасением высказался по искусственному интеллекту. Он назвал технологию угрозой для современного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"Впервые в истории человечества у нас есть то, что будет намного умнее нас. Поэтому мне непонятно, как можно контролировать такую вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направлять это в направлении, от которого выиграет человечество. Но я считаю, что это один из экзистенциальных рисков, с которыми мы сталкиваемся, потенциально наиболее насущный", - отметил Маск на форуме, посвященном безопасности искусственного интеллекта.

Форум по безопасности ИИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собрал правительственных чиновников, ученых и технологических магнатов со всего мира на двухдневный саммит по безопасности искусственного интеллекта в среду и четверг в Блетчли-парке, некогда сверхсекретной штаб-квартире взломщиков кодов времен Второй мировой войны.

Цель саммита - обсудить потенциальные риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ) и разработать международные меры по обеспечению его ответственного развития.

"Мы должны быть уверены, что ИИ используется во благо, а не во вред. Этот саммит - важный шаг на пути к созданию более безопасного и этичного будущего для ИИ", - сказал Сунак в своем вступительном слове

На конференции присутствуют Илон Маск, Сэм Олтман, разработчики ChatGPT и множество выдающихся профессоров и исследователей.

Среди присутствующих мировые лидеры, в том числе вице-президент США Камала Харрис; заместитель министра науки и технологий Китая Ву Чжаохуэй; Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш; и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что Китай, США, ЕС, Великобритания подписали совместную декларацию о "катастрофической" опасности искусственного интеллекта.

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Илон Маск Искусственный интеллект
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