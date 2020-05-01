Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня

Частина співробітників Amazon працюють з дому з березня
Американська компанія Amazon, яка працює у сфері електронної комерції, повідомила, що продовжує віддалений режим роботи для частини своїх співробітників до 2 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Як повідомляється, таке рішення було прийнято через перевірки складів компанії, де, можливо, були виявлені порушення правил безпеки під час пандемії коронавірусу.
"Співробітники, що працюють у ролі, яку можна ефективно виконувати вдома, можуть робити це як мінімум до 2 жовтня", - повідомив представник Amazon у своїй заяві електронною поштою в п'ятницю, 1 травня.
Також зазначається, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс минулого тижня заявила, що Amazon, можливо, порушив заходи безпеки та методи роботи на тлі спалаху вірусу.
Частина співробітників Amazon вже працюють з дому з березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що засновник компанії Amazon Джефф Безос через коронавірус втратив 8 млрд доларів, понад 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.