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Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня

Новини » В світі     01.05.2020 - 12:39
Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня
Ілюстративне фото (facebook.com/amazon)

Частина співробітників Amazon працюють з дому з березня

Американська компанія Amazon, яка працює у сфері електронної комерції, повідомила, що продовжує віддалений режим роботи для частини своїх співробітників до 2 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято через перевірки складів компанії, де, можливо, були виявлені порушення правил безпеки під час пандемії коронавірусу.

"Співробітники, що працюють у ролі, яку можна ефективно виконувати вдома, можуть робити це як мінімум до 2 жовтня", - повідомив представник Amazon у своїй заяві електронною поштою в п'ятницю, 1 травня.

Також зазначається, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс минулого тижня заявила, що Amazon, можливо, порушив заходи безпеки та методи роботи на тлі спалаху вірусу.

Частина співробітників Amazon вже працюють з дому з березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що засновник компанії Amazon Джефф Безос через коронавірус втратив 8 млрд доларів, понад 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.

Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19 В Італії двоє співробітників Amazon заразилися коронавірусом
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