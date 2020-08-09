Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok

Компанія Twitter провела попередні переговори з китайським сервісом TikTok. Вона зацікавлена ​​в американському відділенні відеододатку.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Однак видання підкреслює, що ймовірність покупки низька, тому, що Microsoft є більшою компанією. Ринкова вартість компанії Twitter складає приблизно 29 млрд доларів, в той час як Microsoft оцінюється в більш як 1,6 трлн доларів. Компанії напевно буде потрібна допомога інших інвесторів.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про боротьбу з загрозою TikTok. Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатку ByteDance.

Раніше Трамп заявив, що популярне китайське додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.