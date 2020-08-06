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Помпео: TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців

Вашингтон, Четвер 06 серпня 2020 00:37
Помпео: TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

США готуються заблокувати додаток

Сполучені Штати хочуть, щоб "ненадійні" китайські додатки були видалені з американських магазинів додатків. Tiktok, WeChat і інші, являють собою серйозну загрозу для персональних даних американців.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу в середу.

Він зазначив, що Вашингтон буде працювати над блокуванням доступу різних китайських додатків, а також китайських телекомунікаційних компаній до конфіденційної інформації американських громадян і підприємств.

"Оскільки материнські компанії знаходяться в Китаї, такі додатки, як Tiktok, WeChat і інші, являють собою серйозну загрозу для особистих даних американських громадян, не кажучи вже про інструменти цензури контенту КПК (Комуністичної партії Китаю)", - сказав Помпео.

Раніше Трамп заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

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