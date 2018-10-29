Twitter планує прибрати "лайки", - The Telegraph

Фото: Twitter (blog.twitter.com)

Сервіс мікроблогів Twitter може відмовитися від кнопки "мені подобається"

Сервіс мікроблогів Twitter може відмовитися від кнопки "мені подобається", щоб поліпшити якість обговорень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Telegraph.

Зокрема, глава Twitter Джек Дорсі заявив під час одного з заходів компанії, що він не любитель кнопки "мені подобається" і що скоро він позбавиться від неї.

Як відомо, соцмережа Twitter ввела "лайки" на початку листопада 2015 року. Раніше компанія використовувала "зірочку", яка виконувала ту ж саму функцію. У компанії вирішили, що "сердечко" є універсальним символом, зрозумілим людині кожної культури.

"Як ми вже говорили, ми переглядаємо все, що стосується сервісу, щоб стимулювати здорове спілкування, який включає в себе кнопку "мені подобається". Ми знаходимося на ранніх етапах роботи і не плануємо розповідати про це прямо зараз", - прокоментувала статтю газети команда Twitter.

За словами віце-президента Twitter з комунікацій Брендона Боррмана, компанія не визначила терміни, в які може відмовитися від кнопки "мені подобається".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції компанії Twitter зросли майже на 12% перед відкриттям офіційної біржової сесії.