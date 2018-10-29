Twitter планирует убрать "лайки", - The Telegraph

Фото: Twitter (blog.twitter.com)

Сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки "мне нравится"

Сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки "мне нравится", чтобы улучшить качество обсуждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Telegraph.

В частности, глава Twitter Джек Дорси заявил во время одного из мероприятий компании, что он не любитель кнопки "мне нравится" и что скоро он избавится от нее.

Как известно, соцсеть Twitter ввела "лайки" в начале ноября 2015 года. Раньше компания использовала "звездочку", которая выполняла ту же самую функцию. В компании решили, что "сердечко" является универсальным символом, понятным человеку каждой культуры.

"Как мы уже говорили, мы пересматриваем все, что касается сервиса, чтобы стимулировать здоровое общение, который включает в себя кнопку "мне нравится". Мы находимся на ранних этапах работы и не планируем рассказывать об этом прямо сейчас", - прокомментировала статью газеты команда Twitter.

По словам вице-президента Twitter по коммуникациям Брэндона Боррмана, компания не определила сроки, в которые может отказаться от кнопки "мне нравится".

Напомним, ранее сообщалось, что акции компании Twitter выросли почти на 12% перед открытием официальной биржевой сессии.