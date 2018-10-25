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Акции компании Twitter подорожали почти на 12%

Новости » Финансы    25.10.2018 - 22:36
Фото: Twitter (blog.twitter.com)
Фото: Twitter (blog.twitter.com)

Twitter отчиталась о росте продаж рекламы в III квартале

Акции компании Twitter выросли почти на 12% перед открытием официальной биржевой сессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Twitter отчиталась о превзошедших ожидания Уолл-стрит выручке и прибыли, поскольку рост продаж рекламы компенсировал падение числа ежемесячно активных пользователей.

Сообщается, что квартальная выручка от рекламы подскочила на 29% в годовом исчислении до 650 млн долларов. В результате общая выручка также увеличилась на 29% в годовом исчислении до 758 млн долларов, тогда как аналитики в среднем ожидали показатель в размере 702,6 млн долларов.

Twitter отчиталась об оказавшемся хуже прогнозов сокращении количества ежемесячно активных пользователей в третьем квартале, зафиксировав снижение показателя второй квартал подряд. В компании ожидают дальнейшего снижения по итогам текущего отчетного периода. Twitter назвала причиной снижения числа пользователей попытки устранить подозрительные аккаунты, в том числе те, что используются в политических целях, а также выполнение новых регуляторных требований Европейского союза.

В компании сообщили, что число ежедневно активных пользователей выросло на 9% в годовом исчислении по сравнению со скачком на 11% в предыдущем квартале.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что сервис микроблогов Twitter впервые в своей 12-летней истории получил чистую прибыль - 91 млн долларов против убытка в 167 млн годом ранее. 

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