Twitter добавил новую вкладку. Она уже подверглась критике

Вкладка "Для вас" уже давно есть у Tik Tok, похожая вкладка есть и в Instagram. Новая вкладка это алгоритмическая временная шкала, которая будет показывать сообщения похожие на те, которыми вы интересовались.

В iOS теперь эта вкладка стоит по умолчанию, именно ее вы видите, когда открываете приложение. Конечно , вы все еще можете получить доступ к списку последних публикаций от людей, за которыми вы следите, на вкладке "Подписки", хотя Twitter и удалил значок звездочки для переключения между различными вкладками.

Вы можете Tweets you want to see. Starting today on iOS, swipe между tabs to see Tweets recommended “For you” or Tweets from the accounts you're “Following.”

В твите, в котором сообщается о новых изменениях, компания также указала, что в скором времени обновление появится и на Android.

Однако некоторых это изменение только раздражает, поскольку посторонние приложения Twitter просто перестали работать. В частности , Twitterific и Tweetbot, похоже, испытывают сбой.

Пользователи в сети тоже неоднозначно отреагировали на нововведения от Twitter, ведь "единственное полотно" твитов было именно тем, что отличало его от других соцсетей. К тому же по словам пользователей Twitter, просмотры аккаунтов резко упали из-за того, что приложение всегда открывается на общей вкладке "Для вас".

oh, no wonder why less people are viewing my tweets... twitter DEFAULTS on a "for you" tab now