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Twitter добавил новую вкладку. Она уже подверглась критике

Новина українською →
США, Пятница 13 января 2023 23:15
Twitter добавил новую вкладку. Она уже подверглась критике Фото: популярная вкладка "Для вас" теперь доступна и в Twitter (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во вторник Twitter добавил в приложении новую вкладку для пользователей iPhone и iPad. Сегодня, 13 января, эта функция стала доступной для пользователей ПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Вкладка "Для вас" уже давно есть у Tik Tok, похожая вкладка есть и в Instagram. Новая вкладка это алгоритмическая временная шкала, которая будет показывать сообщения похожие на те, которыми вы интересовались.

В iOS теперь эта вкладка стоит по умолчанию, именно ее вы видите, когда открываете приложение. Конечно, вы все еще можете получить доступ к списку последних публикаций от людей, за которыми вы следите, на вкладке "Подписки", хотя Twitter и удалил значок звездочки для переключения между различными вкладками.

В твите, в котором сообщается о новых изменениях, компания также указала, что в скором времени обновление появится и на Android.

Однако некоторых это изменение только раздражает, поскольку посторонние приложения Twitter просто перестали работать. В частности, Twitterific и Tweetbot, похоже, испытывают сбой.

Пользователи в сети тоже неоднозначно отреагировали на нововведения от Twitter, ведь "единственное полотно" твитов было именно тем, что отличало его от других соцсетей. К тому же по словам пользователей Twitter, просмотры аккаунтов резко упали из-за того, что приложение всегда открывается на общей вкладке "Для вас".

Напомним, после скандала Twitter все же восстановил функцию, продвигающую горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь.

Ранее сообщалось, что Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийство.

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