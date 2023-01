Twitter додав нову вкладку. Вона вже піддалась критиці

Вкладка "Для вас" вже давно є в Tik Tok, схожа вкладка є і в Instagram. Нова вкладка це алгоритмічна часова шкала, яка буде показувати дописи схожі до тих якими ви цікавились.

В iOS тепер ця вкладка стоїть за умовчанням, саме її ви бачите, коли відкриваєте програму. Звісно ви все ще можете отримати доступ списку останніх публікацій від людей, за якими ви стежите, на вкладці "Підписки", хоча Twitter й видалив значок зірочки для перемикання між різними вкладками.

See the Tweets you want to see. Starting today on iOS, swipe between tabs to see Tweets recommended “For you” or Tweets from the accounts you’re “Following.”