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Twitter додав нову вкладку. Вона вже піддалась критиці

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США, П'ятниця 13 січня 2023 23:15
Twitter додав нову вкладку. Вона вже піддалась критиці Фото: популярна вкладка "Для вас" тепер доступна і в Twitter (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У вівторок Twitter додав в додатку нову вкладку для користувачів iPhone та iPad. Сьогодні, 13 січня ця функція стала доступною для користувачів ПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Вкладка "Для вас" вже давно є в TikTok, схожа вкладка є і в Instagram. Нова вкладка це алгоритмічна часова шкала, яка буде показувати дописи схожі до тих якими ви цікавились.

В iOS тепер ця вкладка стоїть за умовчанням, саме її ви бачите, коли відкриваєте програму. Звісно ви все ще можете отримати доступ списку останніх публікацій від людей, за якими ви стежите, на вкладці "Підписки", хоча Twitter й видалив значок зірочки для перемикання між різними вкладками.

У твіті, в якому повідомляється про нові зміни, компанія також вказала, що незабаром оновлення з’явиться й на Android.

Проте декого ця зміна лише дратує, оскільки сторонні додатки Twitter просто перестали працювати. Зокрема Twitterific і Tweetbot, схоже, відчувають збій.

Користувачі в мережі наразі теж неоднозначно відреагували на нововведення від Twitter, адже "єдине полотно" твітів було саме тим, що відрізняло його від інших соцмереж. До того ж за словами користувачів Twitter, перегляди акаунтів різко впали, через те, що додаток завжди відкривається на загальній вкладці "Для вас".

Нагадаємо, після скандалу Twitter все ж відновив функцію, яка просуває гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають соціальну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубству.

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