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Twitter восстановил одну из функций после критики пользователей

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Воскресенье 25 декабря 2022 03:55
Twitter восстановил одну из функций после критики пользователей Фото: Twitter восстановил одну из функций после жалоб пользователей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Twitter восстановил функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, функцию решили вернуть осле того, как некоторые пользователи и группы по защите прав потребителей раскритиковали Илона Маска.

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила удаление и назвала его временным.

Twitter "исправлял актуальность, оптимизировал размер подсказок к сообщениям и исправлял устаревшие подсказки", - сказала Ирвин.

Ранее сообщалось, что Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийства.

До этого Маск заявил, что голосовать за важные изменения в политике соцсети Twitter смогут только владельцы платной подписки. Об этом он написал после того, как большинство пользователей в его голосовании проголосовали за то, чтобы он ушел с поста главы компании.

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