В Тверской области России ночью было шумно, россияне пожаловались на атаку дронов

В ночь на 27 января в Тверской области, Российская Федерация (РФ), раздавались взрывы. Беспилотники якобы пытались атаковати местную нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждали о характерном звуке беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), после чего сработала противовоздушная оборона (ПВО).

Как отметил губернатор Игорь Руденя, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

В частности россияне утверждают о якобы попытке атаковать местную нефтебазу, но украинские официальные лица, или военное командование пока никак не комментировало ситуацию.

Между тем Министерство обороны России заявляет о якобы сбитии 32 дронов этой ночью.

Удары по объектам в России

С начала полномасштабной войны взрывы и пожары на территории России становятся все более частым явлением. Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) Минобороны и Силы обороны регулярно атакуют стратегически важные объекты страны-террориста, среди которых склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы с целью ослабления боевых возможностей российской армии. Например, 24 января стало известно о поражении завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и нефтеперекачивающей станции "Рязань".