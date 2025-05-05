Туску бросили под ноги файер на мероприятии в Нидерландах: детали

Премьер Польши Дональд Туск участвовал в мемориальных мероприятиях в Нидерландах. Когда он был на сцене, ему под ноги кинули дымовую шашку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Глава польского правительства приехал в город Вагенинген, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Там он должен был вместе с премьером Нидерландов Диком Схофом зажечь Пламя освобождения.
Во время церемонии кто-то из толпы бросил под ноги Туску зажженный файер. Премьера Польши быстро вывели со сцены.
Через какое-то время Туск вернулся на сцену и зажжение Пламя освобождения все-таки состоялось.
Издание обращает внимание, что инцидент, вероятно, не был направлен против Туска. В толпе были люди с плакатами с критикой войны Израиля в Секторе Газа.
При этом первая часть мероприятия, на которой выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, была прервана из-за людей, которые скандировали пропалестинские лозунги.
Стоит заметить, что день освобождения Нидерландов отмечается 5 мая и является национальным праздником, который посвящен окончанию нацистской оккупации в 1945 году.
В этот день в Нидерландах отмечают победу союзников, включая Канаду и Великобританию, над немецкими войсками, которые контролировали страну во время Второй мировой войны. Праздник символизирует свободу и независимость, а в разных городах проводятся торжества, концерты и памятные мероприятия.
Напомним, в июне прошлого года в Копенгагене напали на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен. Ее ударил неизвестный мужчина.
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