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Туску бросили под ноги файер на мероприятии в Нидерландах: детали

Фото: премьер Польши Дональд Туск и премьер Нидерландов Дик Схоф (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Польши Дональд Туск участвовал в мемориальных мероприятиях в Нидерландах. Когда он был на сцене, ему под ноги кинули дымовую шашку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Глава польского правительства приехал в город Вагенинген, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Там он должен был вместе с премьером Нидерландов Диком Схофом зажечь Пламя освобождения. 

Во время церемонии кто-то из толпы бросил под ноги Туску зажженный файер. Премьера Польши быстро вывели со сцены. 

Через какое-то время Туск вернулся на сцену и зажжение Пламя освобождения все-таки состоялось. 

Издание обращает внимание, что инцидент, вероятно, не был направлен против Туска. В толпе были люди с плакатами с критикой войны Израиля в Секторе Газа. 

При этом первая часть мероприятия, на которой выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, была прервана из-за людей, которые скандировали пропалестинские лозунги. 

День освобождения Нидерландов

Стоит заметить, что день освобождения Нидерландов отмечается 5 мая и является национальным праздником, который посвящен  окончанию нацистской оккупации в 1945 году. 

В этот день в Нидерландах отмечают победу союзников, включая Канаду и Великобританию, над немецкими войсками, которые контролировали страну во время Второй мировой войны. Праздник символизирует свободу и независимость, а в разных городах проводятся торжества, концерты и памятные мероприятия.

Напомним, в июне прошлого года в Копенгагене напали на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен. Ее ударил неизвестный мужчина.

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