Туску бросили под ноги файер на мероприятии в Нидерландах: детали

Глава польского правительства приехал в город Вагенинген, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Там он должен был вместе с премьером Нидерландов Диком Схофом зажечь Пламя освобождения.

Во время церемонии кто-то из толпы бросил под ноги Туску зажженный файер. Премьера Польши быстро вывели со сцены.

Через какое-то время Туск вернулся на сцену и зажжение Пламя освобождения все-таки состоялось.

Издание обращает внимание, что инцидент, вероятно, не был направлен против Туска. В толпе были люди с плакатами с критикой войны Израиля в Секторе Газа.

При этом первая часть мероприятия, на которой выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, была прервана из-за людей, которые скандировали пропалестинские лозунги.

День освобождения Нидерландов

Стоит заметить, что день освобождения Нидерландов отмечается 5 мая и является национальным праздником, который посвящен окончанию нацистской оккупации в 1945 году.

В этот день в Нидерландах отмечают победу союзников, включая Канаду и Великобританию, над немецкими войсками, которые контролировали страну во время Второй мировой войны. Праздник символизирует свободу и независимость, а в разных городах проводятся торжества, концерты и памятные мероприятия.