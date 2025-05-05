Туску кинули під ноги фаєр на заході в Нідерландах: деталі

Очільник польського уряду приїхав до міста Вагенінген, щоб взяти участь у заходах з нагоди визволення Нідерландів від нацистської окупації. Там він мав разом із прем'єром Нідерландів Діком Схофом запалити Полум'я визволення.

Під час церемонії хтось із натовпу кинув під ноги Туску запалений фаєр. Прем'єра Польщі швидко вивели зі сцени.

Через якийсь час Туск повернувся на сцену і запалення Полум'я визволення все-таки відбулося.

Видання звертає увагу, що інцидент, імовірно, не був спрямований проти Туска. У натовпі були люди з плакатами з критикою війни Ізраїлю в Секторі Газа.

При цьому перша частина заходу, на якій виступав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, була перервана через людей, які скандували пропалестинські гасла.

День визволення Нідерландів

Варто зауважити, що день визволення Нідерландів відзначають 5 травня і він є національним святом, яке присвячене закінченню нацистської окупації у 1945 році.

Цього дня в Нідерландах відзначають перемогу союзників, включно з Канадою та Великою Британією, над німецькими військами, які контролювали країну під час Другої світової війни. Свято символізує свободу і незалежність, а в різних містах проводять урочистості, концерти та пам'ятні заходи.