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Туск обратился к Трампу из-за грядущих пошлин: сотрудничество лучше, чем конфронтация

Варшава, Понедельник 31 марта 2025 20:50
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Туск обратился к Трампу из-за грядущих пошлин: сотрудничество лучше, чем конфронтация Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Польши Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа к сотрудничеству на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского правительства в соцсети X.

Туск отметил, что Польша подписала с США соглашение в области обороны. И дружба между поляками и американцами - это не абстракция.

"Мы тратим на оборону почти 5% нашего ВВП. В сотрудничестве с США мы строим современную и самую большую армию в Европе, чтобы защищать наши границы, а также наши общие ценности и интересы", - добавил премьер.

По его словам, США всегда могут рассчитывать на Польшу. И это касается Европы в целом - у Вашингтона "есть друзья и надежные союзники от Португалии до Польши, от Дании до Греции".

"Наши общие европейско-американские интересы - это сильные США, сильный Европейский союз и сильный НАТО, а не слабый. Подумайте об этом, господин президент (Дональд Трамп - ред.) и дорогие американские друзья, прежде чем принимать решение о введении тарифов против своих ближайших союзников. Сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация", - добавил он.

Пошлины США

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о планах ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.

Ожидается, что 2 апреля вступят в силу американские пошлины на все импортируемые автомобили и легкие грузовики.

При этом сегодня, 31 марта, El Pais написало, что Евросоюз может ограничить доступ американских товаров к европейскому рынку.

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