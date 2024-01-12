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Туск встретится с Дудой, чтобы обсудить свой предстоящий визит в Киев

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Одной из тем обсуждений станет предстоящий визит главы правительства в Киев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Туск рассказал в интервью польским телеканалам.

По словам Туска, встреча состоится в понедельник, 15 января, в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому). 

"Я отправлюсь к президенту, чтобы, среди прочего, обсудить характер моей миссии - я буду в Киеве в ближайшие дни", - отметил премьер. 

По словам Туска, и для него, и для президента "ситуация в Украине и на линии фронта - это вопрос № 1 для польской безопасности". 

Также он добавил, что есть и другие вопросы, которые нужно обсудить с главой государства. 

Приглашение Туска в Украину

Напомним, еще 13 декабря стало известно о том, что нового премьер-министра Польши Дональда Туска пригласили посетить Украину

Уже на следующий день Туск поговорил с президентом Владимиром Зеленским по телефону. Тогда премьера официально пригласили в Киев. 

Как писали польские СМИ, визит нужен для того, чтобы начать перезагрузку между странами. Отношения накалились после блокады границы с Украиной польскими перевозчиками и запретом на импорт украинского зерна, который ввела Варшава. 

 

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Дональд ТускКиевПольшаАнджей Дуда