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Туск заявил о "подозрительном движении" на границе Польши и России ночью

15:47 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Туск заявил о "подозрительном движении" на границе Польши и России ночью Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Россия пыталась устроить провокацию на границе с Польшей. Это произошло в ночь на 3 ноября в Калининградской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на заседании Совета министров, передает RMF24.

"Подозрительное движение" на границе

Туск заявил, что вблизи границы с российской областью Кенигсберг (в России этот город называют Калининград - ред.) произошла попытка провокации.

"Немного позже полуночи я получил сообщение от пограничника, что на польско-российской границе, на севере, наблюдается тревожное движение. Люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и ресурсы и смогли предотвратить провокации", - сказал он.

Издание узнало, что службы вмешались в ту ночь именно вблизи Семпополя в Варминско-Мазурском крае. Польская граница пересечена не была. Замеченные лица отошли вглубь Кенигсбергской области.

РФ готовит провокации

Премьер-министр также заговорил о спецоперации на границе с Кенигсбергским регионом.

"Мы получили информацию от наших служб, а также от союзных служб, что в эти первые дни ноября возможны акты саботажа или более серьезные провокации на границе с РФ, или акты саботажа, организованные вражескими службами", - говорит он.

По словам Туска, об этом Польшу предупреждал и генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"После получения более точной информации о том, что инциденты, включая вооруженные вторжения в Польшу, могут произойти в это время, мы решили развернуть значительные полицейские и антитеррористические силы на границе, а также усилить пограничную охрану", - отметил политик.

Польша готова предотвратить

Туск призвал поляков к сосредоточенности и готовности предотвратить провокации, ведь напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться.

Он сообщил, что в штаб-квартире Национальной полиции создан штаб специальных операций, проводимых в Варминско-Мазурском воеводстве и Подляшье. В работе штаба также участвует Пограничная служба.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие несколько месяцев в гибридной войне России против Европы может произойтиновая серьезная эскалация. Об этом заявил в конце октября Дональд Туск.

Кроме того, Польша готова рассмотреть перенос пограничного контроля на свою территорию из-за риска безопасности в Украине.

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