Туск заявив, що ЄС не буде переглядати угоду про умови Brexit

Туск і Мей у телефонній розмові обговорили Brexit

Европейский союз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Европейского совета Дональда Туска, опубликованное в Twitter.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск и Тереза ​​Мэй проведут телефонный разговор о Brexit. До этого заместитель главного переговорщика Евросоюза Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки. По ее словам, парламент Британии не сможет договориться о Brexit, а лидеры ЕС обеспокоены из-за возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Британии из блока.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

Добавим, главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявлял, что Британия должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.