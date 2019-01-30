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Туск і Мей обговорять Brexit

Новини » Політика    30.01.2019 - 12:44
Туск і Мей обговорять Brexit
Фото: Дональд Туск і Тереза Мей (GettyImages)

Сторони проведуть сьогодні телефонну розмову

Президент Європейської ради Дональд Туск і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей проведуть телефонну розмову про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

До цього заступник головного переговірника Євросоюзу Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди. За її словами, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit, а лідери ЄС стурбовані через можливість продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.

Також президент Франції Еммануель Макрон під час саміту на Кіпрі заявив, що чинний варіант угоди про Brexit є "найкращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду". Макрон закликав британський уряд оперативно озвучити головному переговірнику від ЄС Мішелю Берньє "наступні кроки, які допоможуть запобігти вихід без угоди, якого ніхто не хоче, але до якого всі повинні готуватися".

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

РБК-Україна писало, що Мішель Барньє заявляв, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

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Новини України BrexitДональд ТускТереза МэйВеликобританияЕвросоюз
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