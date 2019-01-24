ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня, - Курц

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit

Європейський союз готовий відкласти дату виходу з блоку, але не пізніше виборів у Європейський парламент, призначених на травень. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"У Великобританії знають, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit, також готовий в разі необхідності відкласти дату виведення військ, але, звичайно, і Великобританія також повинна цього хотіти" - сказав Курц на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що пропозиція відкласти Brexit не вирішить ситуацію, в тому числі в подальших переговорах з ЄС.

Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів планує запросити до себе 250 компаній, які базуються у Великобританії, після Brexit.

Нагадаємо, головний парламентер з Brexit з боку ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

РБК-Україна писало, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть можливість уникнути неупорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією про продовження переговорів з Євросоюзом. У той же час група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дозволить Британії виграти час.