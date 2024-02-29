Туск: заявления Путина следует воспринимать серьезно, Европа должна быть готова

"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин - по увеличению самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии - все это следует воспринимать абсолютно серьезно", - заявил Туск.

Как пояснил премьер-министр Польши, Европа должна понять, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру - обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.

"Европейский союз (ЕС) должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", - добавил Туск.

Следует объяснить, что сегодня, 29 февраля, диктатор обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе речи он заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о последствиях привлечения военных стран НАТО в Украину.

Размещение западных войск в Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу. В то же время против этой инициативы выступили Германия, Чехия, Испания и Италия. Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.