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Туск призвал поляков сдержать чрезмерные эмоции для примирения с Украиной

18:40 10.07.2026 Пт
2 мин
Кто больше всего радуется историческим спорам между Киевом и Варшавой?
aimg Сергей Козачук
Туск призвал поляков сдержать чрезмерные эмоции для примирения с Украиной Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Кризис в отношениях Польши и Украины из-за исторических споров вокруг УПА зашел слишком далеко, однако лидеры обоих государств осознают эту проблему.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Оценка переговоров президентов

Глава польского правительства положительно оценил сам факт встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого на полях саммита НАТО в Анкаре.

По его словам, публичные сигналы лидеров свидетельствуют о желании урегулировать разногласия, которые только играют на руку Кремлю.

"Россияне были бы самыми счастливыми, если бы случился серьезный кризис в польско-украинских отношениях", - заметил премьер-министр.

Российские боты и дезинформация

Туск также обратил внимание на появление в соцсетях провокационных материалов, оскорбляющих польские компании, помогающие Украине.

Он подчеркнул, что за разжиганием вражды часто стоят российские боты. Правительство Польши собирается жестко противодействовать дезинформации, а службы будут наказывать за любые преследования по национальному признаку.

Призыв польского премьера

Также накануне годовщины Волынской трагедии польский премьер призвал стороны к взаимному диалогу без чрезмерных эмоций.

"Я хотел бы обратиться ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните, что это большое европейское сообщество построено на правде, а правда является абсолютно необходимой основой примирения. Поэтому я рассчитываю на переосмысление с украинской стороны, но также обращаюсь ко всем в Польше с призывом сдержать чрезмерные эмоции", - заявил Туск.

Встреча Зеленского и Навроцкого

Напомним, встреча лидеров двух государств в Анкаре стала первыми очными переговорами после продолжительного охлаждения в отношениях. Владимир Зеленский впервые встретился с Навроцким после скандала с орденом Белого Орла на полях саммита НАТО, где представители Офиса президента Украины назвали разговор достаточно "длинным".

Несмотря на возобновление прямого контакта, ключевые противоречия между странами остаются неразрешенными. Впоследствии польская сторона подтвердила, что Навроцкий и Зеленский в ходе встречи не смогли решить исторические вопросы, годами тяготящие двусторонний диалог.

В то же время, глава Польши назвал проведенные переговоры конструктивными и отметил важность дальнейших дипломатических усилий.

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