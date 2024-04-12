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Туск призвал ЕС помочь соседям Украины, которые находятся на линии фронта

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз рассмотреть возможность оказания помощи приграничным соседям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 min.

"С первых дней войны Польша дала Украине все возможное и даже больше. Сегодня Польша должна сама строить свою безопасность", - заявил Туск.

Он добавил, что ЕС должен в целом, и не только Польша, помогать Украине как можно больше. 

"Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь таким странам, как Польша и Эстония, которые находятся на линии фронта. Если мы единая Европа, это означает, что война у нас на пороге. Именно поэтому мы будем искать все возможные способы поддержать Украину и страны, наиболее уязвимые к последствиям этой войны", - подчеркнул он.

 

Поддержка Украины со стороны ЕС

В последние недели Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов и критической инфраструктуры Украины баллистическими ракетами. Сбивать такие цели могут только системы ПВО Patriot и SAMP/T, которых у Украины ограниченное количество и которые преимущественно прикрывают от ударов Киев.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты от ракетных атак россиян. Он добавил, что Воздушные силы имеют определенный запас ракет для систем ПВО, но при высокой интенсивности обстрелов, вскоре они могут закончиться.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит семь систем Patriot для защиты своих городов от российской баллистики, но ЕС не в состоянии их передать.

10 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем. Стороны обсудили шаги по поиску дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

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