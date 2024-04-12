Туск призвал ЕС помочь соседям Украины, которые находятся на линии фронта

"С первых дней войны Польша дала Украине все возможное и даже больше. Сегодня Польша должна сама строить свою безопасность", - заявил Туск.

Он добавил, что ЕС должен в целом, и не только Польша, помогать Украине как можно больше.

"Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь таким странам, как Польша и Эстония, которые находятся на линии фронта. Если мы единая Европа, это означает, что война у нас на пороге. Именно поэтому мы будем искать все возможные способы поддержать Украину и страны, наиболее уязвимые к последствиям этой войны", - подчеркнул он.