Туск ответил Трампу: мирный план отвергла Россия, а не Украина

Четверг 15 января 2026 15:24
Туск ответил Трампу: мирный план отвергла Россия, а не Украина Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мирный план США по завершению войны России против Украины был отвергнут Москвой, а не Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.

"Это Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не президент Украины Владимир Зеленский", - написал Туск.

Он отметил, что единственным ответом России на мирный план были дальнейшие ракетные обстрелы украинских городов.

"Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", - подчеркнул польский премьер.

Что сказал Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина - менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность.

Добавим, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.

