Туск о настоящей солидарности с Украиной: меньше слов, больше боеприпасов
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что вкладывает в понятие "настоящей солидарности с Украиной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.
На фоне продолжающейся войны России против Украины Туск отметил, что "настоящая солидарность" можно доказать только в помощи.
"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", - написал премьер.
Напомним, РБК-Украина писала, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.
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