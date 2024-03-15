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Туск про справжню солідарність з Україною: менше слів, більше боєприпасів

Польща, П'ятниця 15 березня 2024 17:04
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Туск про справжню солідарність з Україною: менше слів, більше боєприпасів Фото: прем'єр міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вкладає в поняття "справжньої солідарності з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра.

На фоні триваючої війни Росії проти України Туск зазначив, що "справжня солідарність" можна довести лише в допомозі.

"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", - написав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї та гуманітарки.

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