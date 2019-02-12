Туск наступного тижня відвідає Україну

Візит Туска заплановано на 18-20 лютого

На следующей неделе глава Европейского совета Дональд Туск посетит Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, визит Туска запланирован на 18-20 февраля. Известно, что глава Европейского совета посетит Львов и Киев. Также ожидается его публичное выступление на украинском языке.

Напомним, в декабре президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с Туском и передал ему списки причастных к агрессии в Керченском проливе. Они также отметили отсутствие прогресса со стороны России в имплементации минских договоренностей.

Отметим, ранее Туск заявил, что страны Европейского союза не будут вносить никаких новых предложений по Brexit. На прошлой неделе он отметил, что у Лондона осталось 50 дней, чтобы покинуть Евросоюз. По его словам, многие по-прежнему предпочитают отказаться от Brexit.

"Однако подобное развитие событий невозможно из-за позиции премьер-министра и лидера оппозиции в Лондоне. Самое главное на данный момент - предотвратить "несогласованный" выход Великобритании из ЕС", - отметил Туск.