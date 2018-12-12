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Порошенко передав Туску списки причетних до агресії Росії в Керченській протоці

Новини » Політика    12.12.2018 - 23:33
Порошенко передав Туску списки причетних до агресії Росії в Керченській протоці
Фото: Петро Порошенко і Дональд Туск (president.gov.ua)

Президенти України та Європейської ради обговорили у Брюсселі загрози для регіональної безпеки

Президент України Петро Порошенко зустрівся у Брюсселі з президентом Європейської ради Дональдом Туском та передав йому списки осіб та кораблів Росії, причетних до акту агресії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Глава держави поінформував Дональда Туска про наслідки акту відкритої агресії Росії у Керченській протоці та існуючі загрози для регіональної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Президент України наголосив на необхідності надання потужної та адекватної відповіді з боку ЄС на акт агресії Росії проти України та для протидії стратегії "повзучої окупації" Кремлем Азовського моря та Керченської протоки.

Вын також нагадав про важливість посилення допомоги з боку ЄС соціально-економічному розвитку українського Приазов’я, що зазнає цілеспрямованої блокади з боку Росії, та передав на розгляд інституцій та держав-членів Євросоюзу перелік гуманітарних та інфраструктурних проектів, які могли б підтримати європейські партнери.

Порошенко та Туск відзначили відсутність прогресу з боку Росії в імплементації Мінських домовленостей, що обумовлює необхідність схвалення Європейською радою політичного рішення про подальше продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії після 31 січня 2019 року.

Співрозмовники також домовилися посилити взаємодію для протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси в Україні та Європейському союзі у 2019 році.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у середу, 12 грудня, відбув з робочим візитом до Брюсселя, де у нього має відбутися ряд важливих зустрічей.

Порошенко проводить зустріч з керівництвом Єврокомісії Порошенко у Брюсселі обговорить агресію РФ у Керченській протоці
Новини України Дональд ТускПорошенко ПетроБрюссель
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